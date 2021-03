Argentina, il bomber del Benevento Gaich a segno nel nome di Maradona [FOTO]

Ultime notizie calcio - Ottimo stato di forma per Adolfo Gaich, che dopo il gol vittoria in Juventus-Benevento si è ripetuto con l'Under 23 dell'Argentina decidendo la sfida contro il Giappone con un gran colpo di testa. L'Albiceleste, infatti, ha approfittato della gara amichevole in questione per per osservare un minuto di silenzio nel ricordo dei recentemente defunti Diego Armando Maradona, l’ex CT Alejandro Sabella e Leopoldo Luque. Inoltre i calciatori hanno indossato una maglia celebrativa con la foto di Maradona e, solo per un giorno, hanno esibito tutti la numero 10. Sopra di essi non i loro nomi ma la scritta "1960 - ∞”, mentre in basso campeggiava un eloquente: "ETERNAMENTE #graciasdiego”.