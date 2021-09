Napoli Calcio - André-Frank Zambo Anguissa è stato una vera e propria sorpresa per quanti non lo conoscevano. Uno strapotere fisico il suo ma anche un dominio tecnico: è il centrocampista che realizza più dribbling a partita (7,05 provati e 6,09 riusciti), nonché quello che con più azioni d'attacco di successo all'attivo (6,73). A livello difensivo è il miglior centrocampista della Serie A per duelli difensivi: ne vince 8,33 a partita. .