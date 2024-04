Ancona, gol di Coli Saco! Il centrocampista del Napoli continua a segnare | VIDEO

Continua la straordinaria stagione di Coli Saco, il giovane centrocampista franco-maliano di proprietà del Napoli, che sta giocando in prestito all'Ancona.

Nella partita di ieri Ancona-Sestri Levante in Serie C, Coli Saco ha segnato il gol del momentaneo 1-0, mettendo la firma sul suo settimo gol stagionale in campionato. Classe 2002, Coli Saco ha 21 anni e questa estate aveva disputato il ritiro con il Napoli, prima di essere girato in prestito.

Guarda il video del gol di Coli Saco.