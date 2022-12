Amichevoli Napoli 2022: date, orari, partite e convocati durante la pausa Mondiali

Napoli calcio partite - Anche nel mese di dicembre per la squadra di Spalletti che vuole tenere alta la forma in vista del ritorno al campionato e alla stagione. Amichevoli Napoli, diverse le gare già organizzate e altre in attesa di ufficialità. Tanti gli impegni fissati dalla società con l'allenatore. Dovrebbero essere 4 le partite organizzate in questo mese di dicembre per gli azzurri.

Amichevoli Napoli: date delle partite con orari

Quando gioca il Napoli? Il calendario degli azzurri sarà fitto di impegni anche nel mese di dicembre, durante la pausa Mondiali. Il Napoli ha già fissato alcune amichevoli in maniera ufficiale, mentre altre sono ufficiose in attesa di conferma. Proprio come capitato nel ritiro estivo, la squadra di Spalletti andrà ad alzare il livello man mano. E' in ritiro in Turchia che il Napoli giocherà le amichevoli fissate ad Antalya, città scelta per questo ritiro straordinario.

Amichevoli Napoli. Prime due partite che si giocheranno nella città turca proprio contro la squadra di casa e il Crystal Palace di Zaha, nota squadra di centro classifica di Premier League. Ci sarà poi la possibilità di affrontare allo stadio Maradona il 17 dicembre il Villarreal, per poi concludere con un'altra partita con una squadra francese nel periodo post Natale. Tutto questo per preparare la squadra al meglio per il ritiro in campo del 4 gennaio per Inter-Napoli.

Antalya-Napoli 7 dicembre ora locale 20.45 (18:45 italiane)

Napoli-Crystal Palace 11 dicembre ora locale 18:00 (16:00 italiane)

Napoli-Villarreal sabato 17 dicembre alle ore 20:30 (stadio Maradona)

Napoli-Lille mercoledi 21 dicembre alle ore 20:00 (stadio Maradona)

Ritiro Napoli: i giocatori convocati per le amichevoli

Per quanto riguarda le amichevoli del Napoli in ritiro in Turchia, ci saranno delle scelte da parte di Luciano Spalletti. L'allenatore ha deciso di non portare con se i giocatori impegnati in questo momento con i Mondiali in Qatar. Dunque, non saranno presenti nel ritiro e nelle partite Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. Tutti gli altri giocatori, invece, ci saranno.

I convocati del Napoli per il ritiro invernale e per le amichevoli sono tutti gli altri componenti della squadra, compresi Rrahmani e Kvaratskhelia che non hanno giocato la prima parte finale di stagione per infortuni. I due saranno nuovamente in gruppo in Turchia e giocheranno le partite del Napoli.

Oltre ai giocatori della prima squadra, Spalletti ha deciso anche di convocare ben 6 giovani giocatori della Primavera. Il Napoli sarà in ritiro al Regnum Carya Hotel Belek. L'ex Golf & Spa Resort, situato a circa 23 chilometri dall'aeroporto della città di Antalya.