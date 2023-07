Notizie Calcio - Arriva un’ottima notizia per i tifosi azzurri in vista della primissima amichevole estiva in programma domani alle 18.00: Napoli-Anaune, infatti, sarà trasmessa senza costi aggiuntivi per molti telespettatori.

Dove vedere Napoli-Anaune

Sarà infatti visibile gratuitamente sul canale di SkySportCalcio, dunque tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento 'calcio' con l’emittente tv potranno assistere al match in diretta.