Alvino: "Di Lorenzo dovrebbe avviare un'azione legale nei confronti di Bergonzi, l'ha offeso in RAI"

Ultime notizie SSC Napoli - ?Carlo Alvino, giornalista di Radio CRC, su X pubblica in un messaggio in cui invita il capitano del Napoli e calciatore della nazionale italiana, Giovanni Di Lorenzo, "professionista esemplare, di specchiata onestà, giocatore guidato da un forte senso di giustizia e moralità, così come testimoniato dalla sua straordinaria carriera, a prendere seriamente in considerazione di avviare un’azione legale nei confronti signor Mauro Bergonzi che lo ha offeso ai microfoni della Rai dandogli dell’antisportivo. All’azienda televisiva nazionale vorrei ricordare inoltre che pagando noi tutti il canone, dalla Sicilia al Trentino, ci piacerebbe ascoltare considerazioni tecniche fatte da professionisti bravi, preparati, seri, stimati e liberi da eventuali condizionamenti".