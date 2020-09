Ultime calcio Napoli - Ceduto dal Napoli per 25 milioni di euro, Allan è stato accolto come il centrocampista arrivato per risolvere i problemi dai tifosi dell'Everton. Esordio in Premier League mozzafiato fatto di 73 tocchi, 46 passaggi completati su 55 totali, 4 contrasti vinti e tanto altro nelle statistiche del suo debutto in Inghilterra. Si è guadagnato la palma di MVP da Sky Sports UK: sui social un post con numeri eccezionali del brasiliano.

Allan