Affare Kumbulla: Tare e Setti a colloquio prima di Hellas Verona-Lazio

Ultime calcio - Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare e il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti sono da qualche minuto a colloquio a bordocampo nel pre-partita di Hellas Verona-Lazio. Una notizia che non farebbe notizia in altre circostanze, ma che lo fa adesso perché i due club da un mese sono in trattativa per il trasferimento nella Capitale del difensore albanese classe 2000 Marash Kumbulla. "Decideremo il suo futuro nel prossimo 10-15 giorni", ha detto in settimana Setti. La Lazio è in prima fila ma dovrà battere la concorrenza dell'Inter. In basso la foto del nostro inviato. Lo riporta Tuttomercatoweb.

Kumbulla