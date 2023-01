Salernitana: paura per i tifosi in rientro da Bergamo, aereo colpito da un fulmine e dirottato verso Bari

Serie A - Terrore per i tifosi della Salernitana che erano in rientro da Bergamo dopo la brutta sconfitta in Serie A nella partita Atalanta-Salernitana. Un fulmine ha colpito l'aereo dei tifosi.

Salernitana: paura per i tifosi, un fulmine ha colpito l'aereo

Disavventura per i tifosi della Salernitana che erano in volo per il rientro dalla trasferta di Bergamo dove la squadra è uscita sconfitta con un pesante 8-2 contro l’Atalanta. Durante il viaggio di ritorno l'aereo dei tifosi della Salernitana è stato colpito da un fulmine e il volo, che era diretto vero Capodichino, è stato poi dirottato verso Bari. Tanta paura a bordo, ma nessun ferito. A riportarlo è Sportitalia.