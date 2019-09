Abbracciò Mertens mentre lottava contro la leucemia, ora il piccolo Enrico ha vinto la sua battaglia e vuole incontrare di nuovo il belga

Ultime notizie calcio Napoli - Una storia davvero toccante quella del piccolo Enrico: a cinque anni e mezzo la sua vita è stata stravolta dalla leucemia. Un periodo di lotta in cui, però, non è stato solo. Grazie alla zia Annabella e ad un post da lei condiviso su un gruppo Facebook, il bambino riuscì a coronare il sogno di incontrare i giocatori del Napoli ed in particolar modo il suo idolo, Dries Mertens, con cui scambiò tante risate ed abbracci.

Bambino incontra Mertens

Ora il piccolo guerriero è riuscito a vincere questa battaglia ed ha un nuovo sogno nel cassetto pronto ad essere coronato: incontrare nuovamente l'attaccante belga da bambino "normale", senza cioè quelle che erano le difficoltà e gli affanni legati alla malattia che lo ha costretto a rinunciare alla parte di vita forse più bella in assoluto. Ed è proprio per questo motivo che si è attivata ancora una volta zia Annabella con un altro post sul medesimo gruppo Facebook. Per il coraggio che ha mostrato nell'affrontare questa malattia Enrico meriterebbe eccome questa possibilità. A raccontare questa storia toccante è l'edizione online del quotidiano "Il Mattino".