A Castel Volturno ieri meeting tra Commissione Federale Antidoping ed il Napoli: il motivo

Ottavo incontro stagionale del programma educativo/formativo antidoping UEFA “HatTrick V” sul tema del doping. Al SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno la Commissione Federale Antidoping e NADO Italia hanno incontrato giocatori e staff medico e tecnico della Società Sportiva Calcio Napoli, poiché partecipanti alle coppe europee.

Per la Commissione Federale Antidoping erano presenti Giuseppe Capua e Paolo Nucci e sono stati trattati attività e compiti della Commissione, come la collaborazione con NADO Italia e FMSI per i controlli antidoping annuali “in” e “fuori competizione” e i progetti educativi e formativi con le scuole, con le rappresentative giovanili e dal 2021 con tutte le nazionali di calcio maschili e femminili, di futsal e beach soccer italiane, attraverso il Programma UEFA HatTrick V, nato per garantire un'istruzione antidoping di alta qualità, con lo scopo primario di prevenire il doping intenzionale e non intenzionale, aiutare i giocatori a rimanere puliti ed evitare violazioni accidentali delle regole.

Per NADO Italia erano presenti Alessia Di Gianfrancesco e Valentina Gervasi e si sono approfonditi argomenti come le Norme Sportive Antidoping vigenti con particolare attenzione alla Lista delle sostanze proibite e la richiesta di esenzione a fini terapeutici (TUE).