Ufficiale: Osimhen convocato in Nazionale per l'amichevole tra Nigeria e Camerun

Ultimissime notizie Napoli. Finita la stagione di Serie A è tempo di Nazionale per molti calciatori del Napoli: alcuni saranno impegnati agli Europei 2021, ma non solo. L'attaccante nigeriano Victor Osimhen è ancora lontano dalla Coppa d'Africa, che è stata rinviata nel 2022. Nel frattempo però la Nazionale nigeriana lo ha convocato per una partita amichevole contro il Camerun che si giocherà il prossimo 4 giugno 2021.

Osimhen convocato in Nigeria

Ecco la lista dei convocati della Nigeria:

Portieri : Okoye, Uzoho, Noble.

: Okoye, Uzoho, Noble. Difensori : Ekong, Awaziem, Collins, Ozornwafor, Aina, Ebuehi.

: Ekong, Awaziem, Collins, Ozornwafor, Aina, Ebuehi. Centrocampisti : Ndidi, Etebo, Abdullahi, Onyeka, Marcus.

: Ndidi, Etebo, Abdullahi, Onyeka, Marcus. Attaccanti: Musa, Moses Simon, Iwobi, Osimhen, Iheanacho, Moffi, Iwuala, Onuachu.