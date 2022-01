UFFICIALE - Koulibaly in semifinale di Coppa d'Africa: 3-1 alla Guinea Equatoriale, li attende il Burkina Faso

Ultime notizie Coppa d'Africa 2022 - Termina la gara Senegal-Guinea Equatoriale dei quarti di finale della competizione, con i leoni di capitan Kalidou Koulibaly che conquistano la semifinale. Ad attenderli, c'è il Burkina Faso nelle semifinali, mentre l'altro match vedrà affrontarsi Camerun-Egitto.

Il Senegal vince con Kalidou Koulibaly assoluto protagonista e in campo per tutto il match con la fascia da capitano. Un assist e un lancio perfetto che ha propiziato il 3-1 per il difensore del Napoli. A segnare le 3 reti dei leoni son stati Diedhiou al 28', poi dopo il momentaneo pareggio di Buyla, sono andati a segno Kouyate e Sarr.

Queste le immagini del gol del 2-1, con Koulibaly protagonista: