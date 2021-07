UFFICIALE - Euro 2020, è la Spagna ad accedere in semifinale: vittoria per 3-1 ai rigori

Svizzera Spagna Europei 2021 - Si è conclusa ai rigori la sfida Svizzera-Spagna, la prima delle quattro gare dei quarti di finale di Euro 2020. Infatti, dopo l'1-1 nei 90', ai supplementari non si è sbloccata la gara. Nei tempi regolamentari, dopo il vantaggio con l'autogol di Zakaria della Spagna all'8', al 68' la pareggia Shaqiri. E tiene botta la Svizzera nonostante abbia giocato in 10 dal minuto 77 per il rosso, ingiusto, a Freuler.

Europei 2021, la Spagna supera la Svizzera ai rigori: è 3-1, non basta Sommer

E dal dischetto, sbagliano Busquets e Rodri per la Spagna e Schar, Akanji e Vargas per la Svizzera. Per questo motivo, a trionfare e ad accedere in semifinale è la Spagna col rigore segnato da Oyarzabal. Adesso da Belgio-Italia, uscirà la sfidante in semifinale della Spagna che trionfa per 3-1 ai rigori.