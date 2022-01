Tuttosport - Ounas ancora out con l'Algeria: fastidio muscolare per l'esterno del Napoli

Ultime sulle condizioni di Ounas che in Coppa d'Africa con l'Algeria non sta vivendo un buon momento per l'infortunio che lo tormenta. Novità da Tuttosport:

Anche Adam Ounas non se la passa meglio. L’esterno algerino ha saltato la prima partita che i Fennec hanno pareggiato contro la Sierra Leone. Fastidio muscolare, avevano fatto sapere dalla Federazione. Si pensava potesse tornare a disposizione per il secondo impegno della squadra, che scenderà in campo stasera contro la Guinea Equatoriale per rimediare al pareggio impostole dalla Sierra Leone nella prima giornata. Invece sembra che Ounas resterà fuori, come ha annunciato il ct algerino Djamel Belmadi . «Ounas e Zerrouki sono infortunati, ci sono grosse chance che non possano partecipare all’incontro», le parole dell’allenatore dei Verts nella conferenza stampa della vigilia.

