TMW - Solo palestra per Florenzi, si scalda Di Lorenzo

Aggiornamento da Coverciano, Centro Tecnico Federale dove la Nazionale è in ritiro, in vista del match di mercoledì contro la Svizzera valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2020. Per quanto riguarda i giocatori non al meglio delle condizioni Marco Verratti oggi ha svolto allenamento in gruppo ed è dunque da considerarsi pienamente recuperato in vista dei prossimi impegni. Lavoro solo in palestra, invece, per i due giocatori usciti acciaccati dalla gara di venerdì contro la Turchia, ovvero Alessandro Florenzi e Domenico Berardi. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

Si scalda quindi Giovanni Di Lorenzo che contro la Svizzera potrà avere una maglia da titolare per la seconda gara ad Euro 2020 degli uomini del CT Roberto Mancini?.