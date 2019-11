DIRETTA - Sorteggio Euro 2020, iniziata la cerimonia: Italia nel Gruppo A con la Svizzera e la Turchia!

Sorteggio Euro 2020 - Avverrà in diretta tv, alle ore 18 comincerà il sorteggio Euro 2020 in diretta tv. Dove vedere il sorteggio Euro 2020? Su Sky Sport 24, Sky Sport Collection e Rai 2. Al ROMEXPO di Bucarest, in Romania, è tutto pronto per il sorteggio della fase finale di Euro 2020.

Euro 2020, il sorteggio in diretta su CalcioNapoli24

Gruppo A: Italia, Svizzera, Turchia

Italia, Svizzera, Turchia Gruppo B: Belgio, Russia, Danimarca

Belgio, Russia, Danimarca Gruppo C: Ucraina, Olanda, Austria

Ucraina, Olanda, Austria Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca

Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca Gruppo E: Spagna, Polonia, Svezia

Spagna, Polonia, Svezia Gruppo F: Germania, Francia, Portogallo

18.26 - Inizia il sorteggio vero e proprio con l'arrivo del segretario del UEFA, Giorgio Marchetti, che illustrerà le modalità di questo sorteggio.

18.25 - E' la volta di Francesco Totti, Poborsky e di Arshavin.

18.22 - Adesso sul palco salgono Ricardo Carvalho e Joao Mario, campione in carico con il suo Portogallo.

18.12 - Sale sul palco Martin Garrix.

18.06 - E' in corso in questi istanti la cerimonia, con atleti che eseguono coreografi da brividi.

18.03 - Ancora pochi minuti e poi avrà inizio la cerimonia dei sorteggi per Euro 2020.

17.25 - Vi proporremo in diretta testuale il sorteggio con l'Italia di Roberto Mancini protagonista, con tutti gli aggiornamenti dall'estrazione di Bucarest.

17.20 - Queste le quattro urne che andranno a formare i gironi con le qualificate Euro 2020:

Urna 1: Belgio, ITALIA (ospitante), Inghilterra (ospitante), Germania (ospitante), Spagna (ospitante), Ucraina. Urna 2: Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda (ospitante) Russia (ospitante). Urna 3: Portogallo, Turchia, Danimarca (ospitante), Austria, Svezia, Repubblica Ceca Urna 4: Galles, Finlandia, vincente spareggio A (Islanda-Bulgaria-Ungheria-Romania), vinc. spar. B (Bosnia Herzegovina, Slovacchia, Irlanda del Nord, Eire), vinc. spar. C (Scozia, Norvegia, Serbia, Israele), vinc. spar. D (Georgia, Macedonia, Kosovo, Bielorussia).

Queste le possibili combinazioni per i gironi:

Possibili combinazioni al sorteggio Euro 2020

Euro 2020, sorteggio tv: l'Italia? in casa e in prima fascia

L'estrazione avverrà tra le 20 squadre che si sono aggiudicate un posto agli Europei finora dopo la fase di qualificazione, le prime due dei dieci gironi. Le altre 4, invece, usciranno dai play-off del prossimo marzo, ma questo non influirà sull'estrazione visto che finiranno tutte in quarta fascia. Il sorteggio andrà a dividere le 24 squadre in sei gironi da 4 con alcune nazionali che sanno già il proprio girone di appartenenza. L'Italia, per esempio, è già sicura del gruppo A e giocherà tutte e tre le partite in casa, all'Olimpico di Roma. Gli azzurri di Mancini, nonostante le 10 vittorie su 10 nel gruppo J, rischiano però comunque di beccare un girone di ferro. Come nazione ospitante del gruppo A, infatti, la Nazionale azzurra può pescare sia la Francia campione del mondo in seconda fascia, sia il Portogallo in terza, oltre al Galles in quarta fascia.

Sorteggio Euro 2020: la coppa

C'è anche l'ex capitano della Roma Francesco Totti insieme a Ruud Gullit e Philip Lanm tra le undici leggende Euro del passato che parteciperanno al sorteggio di Bucarest per la fase finale dell'Europeo 2020. Tra di loro ben otto campioni d'Europa e 109 partite complessive disputate nella fase finale. In passerella a Bucarest anche Iker Casillas, John Sivebæk, Marcel Desailly, Ricardo Carvalho, Theo Zagorakis, Karel Poborskì, João Mário, Andrey Arshavin.