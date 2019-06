Europei Under 21, esordio da applausi degli azzurrini: Chiesa show, Spagna stesa 3-1 in rimonta

Ultimissime calcio Napoli - Inizia con il piede giusto l'Europeo della Nazionale Under 21 di Luigi Di Biagio. In un Dall'Ara di Bologna gremito, gli azzurrini battono in rimonta per 3-1 la Spagna: gli iberici, considerati tra i favoriti per il successo finale, partono bene e sbloccano il match con un eurogol di Ceballos su passaggio di Fabian.

Alex Meret portiere del Napoli titolare in Italia-Spagna Under 21

A rimettere in corsa l'Italia ci pensa Federico Chiesa che tra fine primo tempo ed inizio ripresa mette a segno la doppietta che ribalta il risultato. A sugellare il successo italiano ci pensa poi Pellegrini dal dischetto (concesso dopo l'intervento del VAR).