Probabili formazioni Grecia-Italia, Gazzetta: "Mancini esclude Insigne dal tridente offensivo"

La rifinitura di stamattina allo stadio "Grigorios Lamprakis", molto leggera per il caldo torrido (32 gradi), non ha smentito le ultime impressioni della vigilia. Mancini ha confermato di volersi prendere ancora qualche ora per decidere, ma salvo ripensamenti in extremis, in virtù di una condizione fisica particolarmente brillante sarà Andrea Belotti il centravanti dell’Italia che stasera (ore 20,45) sfiderà ad Atene la Grecia nella terza gara di qualificazione all’Europeo 2020.

Nel tridente offensivo assieme all’attaccante del Torino ci saranno Bernardeschi e Chiesa, supportati dal trio di centrocampo Barella-Jorginho-Verratti. Florenzi e Emerson i laterali di difesa, Bonucci-Chiellini la coppia centrale, a protezione di Sirigu. Belotti, rientrato fra i convocati di Mancini in previsione di questa doppia sfida con Grecia e Bosnia (martedì allo Stadium di Torino), si avvia dunque a vincere la concorrenza di Quagliarella: è però possibile, se non probabile, una staffetta fra i due. Più staccato già da qualche giorno Insigne, la terza opzione-centravanti nel caso in cui Mancini avesse scelto il tridente più leggero. Belotti ritroverebbe dunque la maglia azzurra a distanza di quasi nove mesi dall’ultima volta: fu Portogallo-Italia 1-0 del 10 settembre 2018. L’ultima da titolare fu invece un anno fa quasi esatto: Italia-Olanda 1-1 del 4 giugno a Torino.