Portogallo-Slovacchia 3-2: che golazo per Lobotka! | VIDEO

Ultimissime nazionali - Termina 3-2 il match del Gruppo J Portogallo-Slovacchia con Stanislav Lobotka super protagonista con un gol e 90' in campo.

Gol Lobotka vs Portogallo

In realtà, s'è trattato di un golazo come l'ha definito il web: Stan Lobotka ha battuto Diogo Costa dalla trequarti campo con una gran conclusione dalla distanza, imprendibile per il portiere.

Il tiro di Lobotka

Il pallone che entra in porta: gol Lobotka

Clicca qui per guardare il video.