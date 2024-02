Ultim'ora: Nigeria in finale di Coppa d'Africa! Slitta ancora il rientro di Osimhen

Ultim'ora: la Nigeria in finale di Coppa d'Africa! Battuto il Sudafrica ai calci di rigore, Victor Osimhen vola in finale e slitta ancora il suo rientro a Napoli

Osimhen in finale di Coppa d'Africa

La partita semifinale Nigeria-Sudafrica è terminata 1-1 grazie al gol su calcio di rigore di Troost-Ekong, rigore per'altro conquistato proprio da Osimhen, e poi con il pareggio ancora su calcio di rigore della Nazionale sudafricana per il risultato di 1-1. Una grande delusione per Osimhen a cui poco prima era stato annullato il gol del potenziale 2-0. Poi i tempi supplementari, la sostituzione di Osimhen e i calci di rigore vinti dalla Nigeria.

La finale di Coppa d'Africa si giocherà l'11 febbraio 2024, in attesa del risultato dell'altra semifinale tra Costa d'Avorio e Rep. Democratica del Congo, mentre la finale terzo e quarto posto si gioca il 10 febbraio.

Quando torna Osimhen? Osimhen non tornerà per Milan-Napoli. Il nigeriano potrebbe tornare a disposizione per Napoli-Genoa, in programma sabato 17 febbraio ore 15.