Quando torna Osimhen? La data del rientro a Napoli e quante partite salta

Ultime news SSC Napoli - Quando torna Victor Osimhen? L'attaccante, lo ricordiamo, è impegnato in Costa D'Avorio con la Nigeria in Coppa d'Africa e dopo aver battuto l'Angola ieri per 1-0 è ufficialmente approdato in semifinale, il che allunga di molto la permanenza in Africa della punta di Mazzarri. Il motivo? La finale 3/4 posto.

Quando torna Osimhen a Napoli?

E quindi, quando torna Osimhen a Napoli dalla Coppa d'Africa? Non arrivano buone notizie riguardo la data del rientro di Osimhen in Campania, per tornare a giocare con la maglia azzurra. E possiamo così anche ipotizzare quali gare dei partenopei salterà sicuramente, con l'approdo in semifinale di Coppa D'Africa.

Con il passaggio del turno alle semifinali, Osimhen giocherà la semifinale mercoledì 7 febbraio alle ore 18. E non solo, perché è ormai certo che giocherà anche o la finale, in caso di successo in semifinale, o la finale 3º e 4º posto in caso di sconfitta al prossimo turno. Insomma, Victor Osimhen salterà anche Milan-Napoli.

Queste le date della Coppa d'Africa con Osimhen che è ormai arrivato in fondo alla competizione:

Semifinale - mercoledì 7 febbraio ore 18

Finale 3º/4º posto - sabato 10 febbraio 2024

Finale - domenica 11 febbraio 2024

Victor Osimhen con la Nigeria

Quali partite del Napoli salta Osimhen

Victor Osimhen quindi non lascerà la Costa d'Avorio prima dell'11 febbraio (nel caso giocasse il 10), saltando le seguenti prossime partite del Napoli:

Napoli-Verona - domenica 4 febbraio ore 15 [DAZN]

domenica 4 febbraio ore 15 [DAZN] Milan-Napoli - domenica 11 febbraio ore 20.45 [DAZN]

L'attaccante nigeriano potrebbe tornare a disposizione per Napoli-Genoa, in programma sabato 17 febbraio ore 15.