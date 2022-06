Nigeria-Sierra Leone 2-1: Osimhen segna il gol vittoria | VIDEO

La Nigeria di Victor Osimhen batte la Sierra Leone nel match di qualificazioni per la Coppa d'Africa 2023. Arriva la rete vittoria per l'attaccante del Napoli per il 2-1 definitivo. Tra le fila della Nigeria brilla la stella di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. A passare in vantaggio gli ospiti con il gol di Morsay dopo 11 minuti. Al 16′ la rete di Alex Iwobi. Al 41' la zampata di Victor.