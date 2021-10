Nations League, Italia Spagna senza attaccanti: Mancini prova Insigne falso nueve!

Ultimissime Napoli calcio. Stasera alle ore 20:45 la Nazionale italiana affronta la Spagna nella semifinale di Nations League. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino di Napoli, che si concentra sul ruolo di Lorenzo Insigne all'interno della selezione di Roberto Mancini. Per il capitano del Napoli stasera la presenza numero 50 in Nazionale, condita da 10 gol segnati con la maglia azzurra: "Lorenzo è fondamentale sia per il Napoli che per la Nazionale non solo per lo spessore tecnico e per le sue giocate di qualità ma anche per l’equilibrio che riesce sempre a garantire alla squadra con i suoi continui recuperi in fase difensiva".

Italia Spagna, Insigne falso nueve in Nazionale

"Sempre più maturo, sempre più affidabile, una garanzia anche nell’Italia oltre che nel Napoli: stasera dovrebbe giocare da falso nove, un’idea concreta di Mancini per sostituire l’indisponibile Immobile". Un ruolo che Insigne ha già ricoperto con l'Italia, proprio contro la Spagna, in occasione della semifinale degli Europei. Ma anche Spalletti lo ha provato da falso neve, come a Genova per sostituire Osimhen squalificato.