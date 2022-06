Lussemburgo-Italia U21 0-3: Gaetano show, primo gol in azzurro | VIDEO

Gol di Gianluca Gaetano con la maglia della Nazionale, il primo con l'Italia U21 che battuto il Lussemburgo per 0-3. E' stato proprio il giocatore del Napoli a chiudere la partita.

Lussemburgo Italia 0-3: Gaetano show e gol

Vittoria netta dell'Italia Under 21 del ct Nicolato che ha messo al tappeto con un secco 0-3 il Lussemburgo. Tra i protagonisti di giornata Vignato, Pellegri e Gaetano in gol. Prima gioia personale anche per il talento di proprietà del Napoli Gianluca Gaetano autore di uno show durante il match e del definitivo 3-0. La qualificazione degli azzurrini agli Europei di categoria del 2023 è sempre più vicina.