L'Italia si riconferma campione del mondo di Subbuteo! Battuto il Belgio in finale

A Tunbridge Wells, in Inghilterra, la Nazionale italiana si è confermata campione del mondo di calcio da tavolo (il Subbuteo) battendo in finale ancora una volta il Belgio e riconfermando il titolo ottenuto nel 2022. Sono state sette le medaglie d'oro conquistate complessivamente dagli azzurri, sulle dodici in palio nelle varie categorie.

La partita è finita 1-1 con l'Italia che ha strappato il pareggio in extremis con un gol di Filippo Cubeta, così la Nazionale si è guadagnata il titolo grazie alla miglior differenza reti accumulata sui quattro campi da gioco, vincendo 9-7 ai gol fatti.

Nel torneo individuale Under 20, Matteo Esposito (Napoli Fighters) ha battuto in finale il connazionale Christian Fricano (Subbuteo Casale).