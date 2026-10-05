Italia-Turchia, ecco perché Di Lorenzo potrebbe finire di nuovo in panchina

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Roma - in un articolo a firma di Salvatore Caiazza - si parla di Italia-Turchia:

"Torna a cambiare Mancini. Si è giocato solo venerdì scorso e quindi servono forze fresche. Nel suo gruppo ci sono calciatori capaci di poter sostituire quelli che hanno fatto bene. Il ct ha convocato tutti profili interessanti. Ci sono esperti e meno esperti che lo seguono in tutto e per tutto. A partire da capitan Donnarumma. Lo stabiese ha fatto la differenza contro la Francia. Ad un certo punto ha messo una barriera davanti alla sua porta e gli avversari non sono riusciti a superarlo. È servita una giocata su punizione di Olise per punirlo ma poi nessuno è stato capace di colpirlo ancora. Davanti a Gigio il ct sembra propenso a buttare nella mischia ancora Kayode ma Di Lorenzo non è escluso in partenza. Il giovane del Brentford ha incantato proprio contro i turchi e quindi potrebbe essere di nuovo al suo posto lasciando fuori il capitano del Napoli.

[...] In attacco c'è Vergara favorito per la fascia destra. Il ragazzo di Frattaminore ha fatto molto bene in Francia e merita una chance dall'inizio per confermarsi. Dall'altra parte ci sarà Cambiaghi mentre al centro del reparto potrebbe essere l'ora di Scamacca. Pio Esposito, quindi, si accomoderà in panchina per poi entrare sicuramente nella ripresa per rinforzare l'attacco".