Italia, Chiesa: "Un orgoglio vestire la maglia azzurra. Ottavi? Facciamo bene a sognare"

Notizie calcio. Federico Chiesa, esterno offensivo dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro il Galles:

"Una grande emozione. Oggi abbiamo dimostrato che tutti i giocatori che chiama in causa il mister fanno una buona prestazione".

La tua prestazione.

"Appena il mister mi mette in campo mi farò trovare pronto. Per me è un orgoglio e un sogno indossare la maglia azzurra".

Faceva tanto caldo.

"Ti dirò, pensavo facesse più caldo. Il fatto di giocare bene poi non ti fa soffrire il caldo. Tutti sono coinvolti nel gioco e lo dimentichi".

Verratti?

"Marco è un fuoriclasse. Oggi ha dimostrato che è un giocatore fortissimo".

Dove può arrivare l'Italia?

"Non voglio dire niente ma facciamo bene a sognare".