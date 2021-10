Italia-Belgio, Mancini non risparmia Di Lorenzo: giocherà ancora titolare

Le ultime notizie sull'Italia di Roberto Mancini e Giovanni Di Lorenzo che giocherà ancora titolare in Nazionale per Italia-Belgio. Riposerà, invece, Lorenzo Insigne con al suo posto Raspadori. A riportarlo è Tuttosport.

Come accade spesso, anche questa volta Mancini scioglierà gli ultimi dubbi di formazione dopo la rifinitura mattutina e mai come ora a ridosso della partita, visto che il fischio d’inizio è fissato alle 15 allo Juventus-Allianza Stadium. E mai come questa volta il turnover sarà obbligato e massiccio in conseguenza di assenze e acciacchi. Di sicuro, per cominciare, non ci saranno lo squalificato Bonucci (al suo posto Acerbi) e il milanista Calabria rientrato ieri a Milano per un problema mucolare. Al centro della difesa, accanto al laziale dovrebbe ancora trovare posto bastoni poiché l’assenza di Lukaku dovrebbe indurre il ct a non rischiare Chiellini, anche per dare minutaggio e fiducia all’interista. Sulle fasce, compatibilmente con il recupero fisico, l’intensione è di confermare Di Lorenzo ed Emerson anche per non rivoluzionare l’intero reparto, ma l’esordio di Dimarco potrebbe essere solo rimandato a gara in corso. Grande incertezza a centrocampo dove tutto è appeso al recupero di Jorginho: se starà bene, il ct lo confermerà in cabina di regia anche perché così potrà far riposare gli altri due interpreti con Locatelli al posto di Barella e Pellegrini che sostituirebbe Verratti. Al centro dell’attacco Raspadori è dato in vantaggio su Kean, reduce da una brutta botta al collo contro la Spagna. A sostenere il talentino del Sassuolo dovrebbero esserci il compagno Berardi e Chiesa. Difficile, ma non impossibile, che il ct decida di riprovare la strada del “centravanti tattico”. Dopo la partita, il gruppo azzurro si scioglierà e i giocatori torneranno ai rispettivi club. il prossimo appuntamento è per novembre quando si dovranno giocare le ultime due gare di qualificazione al Qatar: il 12 a Roma contro la Svizzera e il 15 a Belfast contro l’Irlanda del Nord.