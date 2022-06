Dal Belgio - Infortunio Mertens, ieri non si è allenato: verso il forfait col Belgio

Ultimissime Nazionali - Dries Mertens è arrivato a Cardiff con la squadra per Galles-Belgio di Nations League. Ma sarà in panchina o indisponibile, sicuramente non sarà del match da titolare, secondo le ultime dal Belgio.

Mertens infortunato: le ultime da Galles-Belgio

Come riporta Le Soir.be, Dries Mertens e Amadou Onana sono volati ieri pomeriggio per Cardiff, con i Diavoli Rossi, ma non erano presenti nel quarto d'ora aperto alla stampa durante l'ultimo allenamento, venerdì mattina a Tubize, prima di partire:

"Mertens aveva già saltato l'allenamento lunedì a causa di un problema fisico, ma è tornato in squadra il giorno successivo ed era in panchina nella vittoria per 6-1 di mercoledì sulla Polonia. Onana ha festeggiato il suo esordio in nazionale contro l'Olanda, ma poi è emerso che soffriva di un infortunio alla gamba".

Mertens col Belgio

Mentre HLN, poco fa scriveva: "Dries Mertens e Amadou Onana non sono sufficientemente in forma e Charles De Ketelaere è in dubbio, il che significa che questi undici probabilmente appariranno al calcio d'inizio: