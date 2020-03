Sportitalia - De Laurentiis-Gattuso, non si è parlato di rinnovo! Nessun blitz del patron azzurro, solo una visita di cortesia

Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso si sono incontrati quest'oggi a Castel Volturno. Alfredo Pedullà, tramite il proprio portale, ha svelato un retroscena in merito. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Nel pomeriggio c’è stata una visita di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno che qualcuno ha interpretato ingenuamente come un blitz per parlare del rinnovo. Se fosse stato così, difficilmente De Laurentiis sarebbe andato al centro sportivo del Napoli ma avrebbe organizzato un summit in altra sede. E’ stata una visita di cortesia e sicuramente di apprezzamento per il lavoro fatto negli ultimi mesi. L’anticamera di un possibile prolungamento, a maggior ragione se il lavoro di Gattuso continuasse a essere così proficuo come nell’ultimo periodo. Ci sarà tempo e modo per riparlarne, in modo da proporre un nuovo contratto a Ringhio".