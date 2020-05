Il calendario del Napoli del prossimo mese: dalla semifinale di ritorno contro l'inter al big match di Bergamo

Ultimissime notizie calcio Napoli. Il club azzurro si appresta a tornare in campo in un mese di giugno ricco di impegni. Dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter il 13 giugno passando dall'eventuale finale del 17, per poi concludere il mese con il big match contro l'Atalanta a Bergamo.

IL CALENDARIO DEL NAPOLI NEL MESE DI GIUGNO