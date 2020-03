Nella notte sono apparse, in vari punti di Napoli - in particolare in corrispondenza delle sale dove era prevista l’uscita del film - scritte e striscioni negativi nei confronti di Ultras, il film sul mondo ultras girato dal regista Francesco Lettieri. Una posizione presa da parte degli ultras che, in nessun modo, si rivedono nel genere di persone narrate nel film.