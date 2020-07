Notizie Calcio Napoli - "Vi prego di fermarvi, siete i miei idoli". Recitava così un cartello, all'ingresso del Training Center di Castel Volturno, in mano ad un giovane tifoso del Napoli che era lì col papà. Il video pubblicato su Facebook dal collega di Sportitalia, Manuel Parlato, mostra che il primo a leggerlo è Lorenzo Insigne che si ferma di botto, scatta una foto col ragazzo e gli firma un pallone. Clicca sul file in allegato per vedere il video.