"Si vive una volta sola": De Laurentiis presenta il suo nuovo film con Verdone, a breve possibili dichiarazioni [VIDEO & FOTOGALLERY CN24]

Presso l’Hotel Vesuvio sul lungomare di Napoli è in programma la presentazione alla stampa di “Si vive una volta sola”, nuovo film prodotto dalla Filmauro del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il film è in uscita nelle sale cinematografiche giovedì 27 febbraio, e vede nel cast oltre al regista ed attore Carlo Verdone, anche Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora.

In allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24 ed il video realizzato dai nostri inviati, in occasione dello shooting fotografico e prima delle interviste di rito: è consuetudine che De Laurentiis possa rilasciare dichiarazioni inerenti non soltanto al film, ma anche alla situazione attuale del Napoli. Vi terremo aggiornati.