Salvini a Napoli, fischi ed insulti dai balconi [VIDEO]

Notizie Napoli - Viaggio a Napoli per Matteo Salvini, che ha voluto rendere omaggio a Pasquale Apicella, l'agente travolto e ucciso da un auto di rapinatori in fuga lo scorso mese di aprile. Prima la deposizione della corona di fiori, poi il segno della croce e infine il bacio a chi dai balconi lo contestava. Molti napoletani, infatti, si sono scagliati contro il leader della Lega con fischi ed insulti dai balconi delle proprie abitazioni. Clicca sul file in allegato per vedere il video riportato su Facebook da Sicomunicazione.