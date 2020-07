Palazzo Caracciolo aspetta il Napoli per il ritiro pre-Roma, spunta una bandiera azzurra all'entrata [FOTO CN24]

Notizie Calcio Napoli - Ritiro Napoli in città, anche per la sfida contro la Roma. Per la sfida alla Roma di domenica 5 luglio c'è una novità in merito al programma di vigilia della società azzurra.

Ritiro Napoli in città, cambia l'hotel per la sfida alla Roma

Il Napoli alloggerà in ritiro all'Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara, che inaugurerà la nuova stagione turistica proprio con l'arrivo del Napoli aprendo per la prima volta dopo il lockdown e dopo alcuni lavori di ristrutturazione. L'arrivo della squadra di Gattuso all'Hotel Palazzo Caracciolo è previsto per domenica mattina, ma la strutture ha già messo in chiaro le cose: terminati i lavori, sull'entrata principale spunta una bandiera del Napoli.