Ovazione per Victor Osimhen: è il protagonista a Dimaro con selfie e autografi ai tifosi! | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Termina il dodicesimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli. Al termine della seduta, Lobotka e Osimhen hanno firmato autografi e scattato qualche selfie all'esterno del campo di Carciato con una folla di tifosi accorsa qui per il weekend. Ovazione per Victor Osimhen, ecco le immagini.

Clicca sulla fotogallery in allegato a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: