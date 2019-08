All'Hard Rock Stadium di Miami va in scena la prima delle due amichevoli internazionali tra Napoli e Barcellona. Gli azzurri sono in tour negli Stati Uniti d'America per la prima volta nella gestione De Laurentiis e sono tantissimi i tifosi partenopei residenti in America che ne hanno approfittato per assistere dal vivo alla partita del Napoli. Nel video in allegato un folto gruppo di tifosi napoletani che festeggiano in attesa del fischio d'inizio.