Mario Rui, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista alla RAI nel prepartita della gara con la Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"E' una delle partite più importanti della mia carriera, ci giochiamo qualcosa di importante per salvare la stagione. Vogliamo dare una gioia alle persone che hanno sofferto a causa di questo virus. Si può sempre migliorare, abbiamo raggiunto l'obiettivo della finale, ma stasera ci metteremo il massimo per far bene".