Manolas-Acerbi, scintille a fine partita: i due arrivano quasi alle mani dopo il fischio finale [VIDEO CN24]

Il Napoli batte la Lazio per 1-0 e avanza alle semifinali di Coppa Italia, e nell'immediato post-partita si è arrivati quasi alle scintille tra due calciatori.

Napoli-Lazio, sfiorata la rissa?

Nel video in allegato, infatti, si vede il difensore greco del Napoli Kostas Manolas esultare al fischio finale dell'arbitro Massa. Subito dopo, il centrale della Lazio Francesco Acerbi sembra dirgli qualcosa, con Manolas che scatta nella sua direzione per esultargli davanti. Qualche attimo in cui gli animi si accendono, con i compagni di squadra di entrambi che li separano prima del contatto fisico.