La disperazione senza Champions e l'attonito Gattuso: le emozioni di Napoli-Verona 1-1 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli si getta via e pareggia 1-1 con il Verona: in allegato l’ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Napoli-Verona, il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (72' M. Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (81' Petagna); Lozano (67' Politano), Zielinski (72' Mertens), L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Demme, Elmas, Lobotka, D'Agostino. Allenatore: Gattuso.

H. VERONA (3-4-2-1): Pandur (63' Berardi); Ceccherini (77' Lovato), Gunter, Dimarco; Faraoni (77' Ruegg), Dawidowicz (41' Udogie), Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic (63' Lasagna). Allenatore: Juric. A disposizione: Silvestri, Veloso, Salcedo, Cetin, Magnani, Sturaro, Colley. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

MARCATORI: 61' Rrahmani (N), 69' Faraoni (V).

NOTE: Ammoniti Lozano, Bakayoko (N); Ilic, Dawidowicz, Udogie, Dimarco (V). Recupero: 1' - 4'.