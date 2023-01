"La capolista se ne va", invasione di tifosi al van di De Laurentiis: la reazione da brividi di ADL | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Una notte storica, quella di Napoli-Roma che con il gol di Simeone nei minuti finali ha scandito ancor di più la distanza che c'è in classifica (e dal punto di vista tecnico) fra la squadra di Spalletti e le rivali per lo scudetto. Una vittoria quella per 2-1 contro Mourinho che vale tanto anche in termine di morale. E con De Laurentiis che si è lasciato andare alla festa dei tifosi, iniziata già prima del match con queste immagini dall'esterno dello stadio Maradona di Fuorigrotta.

De Laurentiis

Napoli-Roma, la festa di De Laurentiis

Con una vera e propria invasione di tifosi (nell'ultimo video dall'alto si nota la folla di partenopei, come formiche, su via De Gennaro, all'esterno del tunnel che porta agli spogliatoi. Lì dove ci ha messo un bel po' di tempo ad entrare, il mini van di De Laurentiis. Letteralmente assaltato dal bagno di folla di tifosi che hanno voluto far sentire il loro calore al presidente partenopeo, con il coro: "La capolista se ne va".

