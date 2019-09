Juventus-Napoli, esultanza scorretta di Douglas Costa dopo l'autogoal di Koulibaly: il brasiliano ha provocato così i tifosi azzurri [VIDEO]

Al termine di Juventus-Napoli finita 4 a 3 sabato scorso all'Allianz Stadium, c'è stato un aneddoto che non è stato ripreso dalle telecamere. All'autogoal di Koulibaly, al 92', Douglas Costa è stato autore di un gesto non proprio sportivo e corretto. Il brasiliano, dopo l'errore del difensore azzurro, è andato sotto la Curva occupata dai tifosi napoletani ed ha baciato la maglia della Juventus guardando dritto negli occhi il pubblico ospite.

Douglas Costa in contrasto con Koulibaly

Gesto che non è stato digerito da Callejon che se n'è accorto e l'ha richiamato. Clicca sul file in allegato per vedere il video dell'esultanza di Douglas Costa, tratto da Twitter.