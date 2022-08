Il gavettone a Demme, le giocate di Baldini e la sfida a calcio-tennis: le foto più belle di oggi a Castel di Sangro | FOTOGALLERY

Tredicesimo giorno di ritiro per la SSC Napoli a Castel di Sangro. Oggi 4 agosto 2022 si è tenuta la seduta pomeridiana di allenamento della squadra agli ordini di Luciano Spalletti e come ogni giorno ve la raccontiamo attraverso le immagini grazie alle foto di Ciro De Luca in esclusiva per CalcioNapoli24.

Fotogallery

Tra le foto più belle di oggi, il simpatico gavettone di Nikita Contini ai danni di Diego Demme, la gioia nei volti dei calciatori con la casacca gialla, vincitori della partitella di oggi, le gesta di Daniele Baldini in versione "giocoliere" e gli scatti della sfida a calcio-tennis. Sfoglia la fotogallery in allegato.