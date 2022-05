Hamsik da brividi, il videomessaggio per Insigne: "Un guaglione che ha realizzato un sogno" | VIDEO CN24

Ultime calcio Napoli - Tra le tante dimostrazioni d'affetto nei confronti di Lorenzo Insigne in questi ultimi giorninapoletani, c'è anche quella di Marek Hamsik. Da capitano a capitano. Lo slovacco ha voluto mandare un videomessaggio e partecipare al saluto dell'attaccante napoletano, dopo tanti anni nella SSC Napoli.

Questo il videomessaggio di Marek Hamsik a Lorenzo Insigne che vogliamo mostrarvi in esclusiva:

"Ciao Lorenzo, ti volevo fare i complimenti e un grande applauso per la carriera fatta con la maglia del Napoli. Maglia sudata e onorata come un vero capitano. Sei stato un 'Guaglione' napoletano che è riuscito a vivere il suo sogno: giocare allo stadio davanti ai meravigliosi tifosi del Napoli, e l'hai fatto alla grande. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per la tua nuova avventura, ti voglio bene. Ciao Lorè!".