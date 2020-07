Dal volo di Gattuso al contrasto in area Conti-Elmas: le emozioni di Napoli-Milan 2-2 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli pareggia per 2-2 al San Paolo contro il Milan. Di seguito il tabellino della partita, in allegato l'ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (20' st Demme), Lobotka (20' st Elmas), Zielinski; Callejon (39' st Politano), Mertens (29' st Milik), Insigne (29' st Lozano). A disp.: Meret; Ghoulam, Hysaj, Luperto, Manolas; Allan, Younes. All.: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetà (1' st Saelemaekers), Calhanoglu (16' st Bonaventura), Rebic (43' st Krunic); Ibrahimovic (16' st Leao). A disp.: Begovi?, Soncin; Calabria, Gabbia, Laxalt; Biglia, Brescianini, Maldini. All.: Pioli.

ARBITRO: La Penna di Roma.

MARCATORI: 20' pt Hernandez (M), 34' pt Di Lorenzo (N), 15' st Mertens (N), 28' st Kessie (M, su rig.)

NOTE: Espulso al 42' st Saelemaekers (M) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Di Lorenzo, Mario Rui (N); Hernandez, Conti (M). Recupero: 2' pt, 5' st.