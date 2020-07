Dal 'bacio' di Demme al volo di Barrow: le emozioni di Bologna-Napoli 1-1 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli pareggia in trasferta contro il Bologna con le reti di Manolas e Barrow, in allegato l’ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Elmas (69' Fabian Ruiz), Demme, Zielinski (83' Allan), Politano (61' Callejon), Lozano (61' Insigne), Milik (69' Mertens). A disp.Ospina, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Koulibaly, Lobotka. All.Gennaro Gattuso

Bologna: Skorupki, Mbaye (84' Denswil), Tomiyasu, Danilo, Krejci (65' Dijks), Dominguez (78' Poli), Medel (78' Baldursson), Soriano, Skov Olsen (65' Orsolini), Palacio, Barrow. All. Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Piccinini di Forlì

Marcatori: 7' Manolas, 80' Barrow

Note: ammoniti Tomiyasu, Di Lorenzo