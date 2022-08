"Con voi non parlo!". De Laurentiis snobba il giornalista, la reazione di Chiariello! | VIDEO

Il giornalista Manuel Parlato, inviato di Canale 21, ha intercettato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri sera, al termine dell'incontro del patron azzurro con Andrea Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Purtroppo, ADL non ha voluto rispondere alle domande del collega: "Con voi di Canale 21 non parlo" e alla fine l'ufficio stampa della SSC Napoli ha negato al giornalista ogni possibilità di fare domande al presidente.

Ecco la reazione di Umberto Chiariello su Twitter: "Sono curioso di sapere come sono classificato attualmente nella sua visione, dato che per De Laurentiis ero da licenziare qualche anno fa ma forse ha cambiato idea. Quel che posso dire è che a Canale 21 persone poco intelligenti non ne conosco a parte me".

Guarda il video in allegato.