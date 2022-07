Premier League choc: arrestato un top player, è accusato di aver violentato una ragazza 20enne

Notizia - Un famoso calciatore della Premier League è stato arrestato nella sua abitazione con l'accusa si aver violentato una giovane ragazza 20enne. Il famoso calciatore, dal nome ancora ignoto, era uno dei nomi che rientrava per la Nazionale in vista dei Mondiali in Qatar del 2022.

Premier League: calciatore arrestato

Una notizia Shock che stravolge la Premier League: un calciatore è stato arrestato per stupro. Come riportato dal Telegraph, il calciatore, la cui identità è ancora ignota, ma che si sa essere un nome importante, partecipante al Mondiale in Qatar, è accusato di aver violentato una ragazza sulla ventina. Scotland Yard conferma la notizia: l’uomo è stato arrestato in un’abitazione a Barnet.